Malgré une conjoncture nationale sous contrainte et des vagues de chaleur intenses, la montagne vosgienne a tiré son épingle du jeu en juillet et en août 2026. Cette attractivité renforcée s'explique par une double quête de fraîcheur et de forte proximité géographique de la part des vacanciers, permettant de stabiliser l'économie locale.

Des hébergements portés par le plein air et le marché de proximité

Le secteur de l'hébergement enregistre de solides performances sur l'ensemble du département, en particulier dans les Hautes Vosges qui concentrent près de la moitié des répondants. Les taux d’occupation globaux ont atteint 67,1 % en juillet et 68,3 % en août.

Les campings s'imposent comme les grands gagnants de l'été avec un niveau exceptionnel de satisfaction de 95 % et des taux de remplissage record, culminant à 75,9 % en juillet. Ce succès est directement lié aux facteurs climatiques et géographiques. D'une part, la météo reste le premier moteur de l'activité pour 84 % des professionnels. D'autre part, la hausse du coût des carburants a poussé 41 % des touristes à privilégier des destinations de proximité. Les clientèles de la région Grand Est, d'Allemagne et des Pays-Bas affichent ainsi une progression ou une nette stabilité.

Un arbitrage budgétaire marqué face à la crise

Derrière ces volumes encourageants, les professionnels constatent une transformation des habitudes de consommation, dictée par la baisse du pouvoir d'achat. Le contexte économique défavorable constitue le deuxième facteur d'influence de la saison pour 39 % des exploitants.

Les budgets se resserrent nettement : 28 % des prestataires observent une baisse directe du panier moyen des dépenses des touristes. Pour compenser, les vacanciers modifient leurs comportements, se traduisant par des arbitrages sur les activités ou par des durées de séjours plus courtes chez un tiers des hébergeurs. Les prestataires d'activités et de loisirs subissent de plein fouet ce ralentissement, s'affirmant comme la branche la moins enthousiaste de l'enquête avec 50 % d'avis mitigés.

L'arrière-saison pourrait toutefois consolider ce bilan annuel positif. Les réservations prévisionnelles pour le mois de septembre s'élèvent déjà à 37,8 %, marquant une progression constante par rapport aux 36,5 % enregistrés en 2025







