Perché au-dessus d'un lac suisse près de Lucerne, le complexe hôtelier de luxe du Bürgenstock, où les Etats-Unis et l'Iran ont entamé des discussions dimanche pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, est habitué à recevoir stars et diplomates.

Ce site "a été proposé par les médiateurs pakistanais et qataris, ainsi que par les Etats-Unis et l'Iran", selon la Suisse.

Hepburn, James Bond et Chaplin

Ce complexe désormais détenu par des intérêts qataris, à la fois traditionnel et futuriste, accueille une clientèle fortunée depuis plus de 150 ans.

Icône du cinéma hollywoodien, Audrey Hepburn y a célébré son premier mariage, en 1954, et y vécut, dans une villa. Premier acteur à incarner James Bond sur grand écran, Sean Connery y a séjourné lors du tournage de "Goldfinger" (1964).

L'ancien premier ministre indien Jawaharlal Nehru et sa fille Indira Gandhi y ont rencontré Charlie Chaplin, et la reine Ingrid du Danemark figure aussi sur la liste des célébrités qui y sont séjourné.

L'actrice italienne Sophia Loren y possédait un chalet.

Ce vaste complexe, qui a rouvert ses portes en 2017 après plusieurs années de travaux, comprend plusieurs installations hôtelières, de vastes infrastructures de bien-être et une série de restaurants gastronomiques, ainsi que des villas et résidences.

La suite royale peut atteindre plus de 19.500 francs suisses (plus de 21.000 euros) la nuit, sans les taxes, alors qu'une simple chambre type chalet peut coûter 310 francs.

Funiculaire et ascenseur vertigineux

Au total, le complexe compte 360 logements et environ 700 employés.

Le Bürgenstock Resort a ouvert ses portes en 1873. Le Palace Hotel a été ajouté en 1903. Le groupe qatari Katara Hospitality, contrôlé par le fonds souverain du Qatar, l'a repris en 2007.

Situé à quelques kilomètres de Lucerne, au coeur de la Suisse centrale, le complexe est niché sur la crête spectaculaire d'une montagne de 1.128 mètres d'altitude, tombant à pic dans le lac des Quatre-Cantons.

Situé à 450 mètres au-dessus du lac, presque totalement entouré d'eau, il est facile d'en contrôler les alentours malgré ses 60 hectares de surface.

On peut y accéder par la route, ou en bateau puis un funiculaire (le parcours est de 930 mètres, avec un dénivelé de 440 mètres, en seulement quatre minutes), ou encore via un sentier de randonnée puis un ascenseur vertigineux, qui, en moins d'une minute, fait grimper les visiteurs de 153 mètres jusqu'au sommet. Il s'agit du plus haut ascenseur extérieur d'Europe.

Le petit aéroport de Buochs, au pied de la montagne, peut accueillir jets privés et hélicoptères.

Diplomatie

Il y a deux ans, le Bürgenstock a accueilli une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement les 15 et 16 juin 2024 pour une "Conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine", en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais sans la Russie.

Les anciens premiers ministres israéliens David Ben Gourion et Golda Meir y ont séjourné, tout comme le premier chancelier de l'après-guerre en Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, ainsi que Jimmy Carter, avant qu'il ne devienne président des Etats-Unis.

De nombreux responsables politiques et personnalités du monde y sont venus pour participer en 1960, 1981 et 1995 à la très confidentielle réunion annuelle Bilderberg, qui rassemble des dirigeants politiques et économiques européens et nord-américains autour d'enjeux mondiaux. Un secret qui alimente d'innombrables théories du complot.

En 2002, le gouvernement soudanais et des rebelles y ont signé un cessez-le-feu de six mois dans les monts Nouba, sous l'égide des Etats-Unis et de la Suisse.

En 2004, les discussions entre la Grèce et la Turquie sur la réunification de Chypre ont en revanche échoué sous la houlette de Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU.