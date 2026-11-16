Le chanteur Gims doit être jugé prochainement à Paris dans une affaire de corruption et de travail dissimulé, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Paris, confirmant une information de Libération.

La star de 40 ans est convoquée devant le tribunal correctionnel "en décembre 2026" avec son associé, son avocate, quatre policiers et un responsable de formation à la sécurité privée, a précisé le parquet.

Sollicitée par l'AFP, son avocate Jacqueline Laffont-Haïk n'a pas souhaité commenter.

Selon une source proche du dossier, Gims, l'un des artistes les plus écoutés en France, est soupçonné d'avoir participé à une affaire "d'emploi de policiers dans un cadre privé".

L'enquête a été menée par la délégation nationale anti-corruption de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), a précisé cette source.

Le tribunal est également saisi des délits d'accès frauduleux à un système de traitement informatisé de données géré par l’Etat et d'escroquerie, a précisé le parquet.