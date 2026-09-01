Le Fonds est ouvert aux entreprises, fondations, associations mais aussi aux particuliers qui souhaitent soutenir des initiatives portées par le CHU. Plusieurs domaines sont concernés, notamment la recherche médicale, l’innovation, la prévention et le dépistage, l’amélioration des parcours de soins ou encore la qualité de vie des patients et de leurs proches.

Des projets construits à partir des besoins du CHU

Les projets proposés dans le cadre du Fonds sont construits à partir des besoins identifiés par les équipes de l’établissement. Ils peuvent concerner les différentes missions du CHU, de la prise en charge des patients à l’enseignement et à la recherche. Au-delà de la recherche de financements, le dispositif doit permettre de rapprocher l’hôpital des acteurs économiques et associatifs du territoire et de faciliter l’émergence de nouvelles initiatives dans le domaine de la santé.

Plusieurs acteurs déjà engagés

Le Fonds compte comme membres cofondateurs PROTEOR, Eiffage et la Fondation URGO. Parmi les partenaires, on citera notamment le MEDEF Côte-d’Or, Réseau Entreprendre, BFC Angels, Dijon FCO, Santenov Dijon Bourgogne, et la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté. Des mécènes, dont Atol CD et Serenitique, ont également apporté leur soutien lors de la phase de construction et de lancement du Fonds. Avec ce nouveau dispositif, le CHU Dijon Bourgogne souhaite faciliter le financement de projets répondant aux besoins de l’établissement et de ses patients, en s’appuyant sur les acteurs du territoire.







