



Le circuit automobile de Dijon-Prenois a récemment bénéficié d'une série de travaux destinés à moderniser plusieurs de ses infrastructures. Pour mener à bien ce chantier, les filiales du groupe Roger Martin sont intervenues sur différents volets, en mobilisant leurs compétences respectives sur un même site.

Des travaux sur plusieurs secteurs du circuit

Les équipes de Roger Martin Bourgogne Champagne ont réalisé la réfection et l'aménagement du parking P1B, la requalification de la zone des tribunes ainsi que la rénovation de la piste de karting en enrobé. De son côté, SNCTP Bâtiment a assuré les travaux de maçonnerie, tandis que RM Facilities a pris en charge les installations électriques en courant fort et courant faible.

Par ailleurs, DEMONGEOT a pris en charge les travaux liés aux réseaux et aux équipements électriques. L'entreprise a notamment installé des bornes de distribution d'énergie sur le parking P1B, créé environ 1,5 kilomètre de réseaux électriques et de communication et réalisé l'éclairage de ce parking. Elle est également intervenue sur l'éclairage de la piste de karting, le contrôle d'accès et la maintenance des installations électriques du complexe.

Lors de la première manche du Championnat de France de course de camions, organisée les 25 et 26 avril 2026, SABEVI Belfort Béton a fabriqué des blocs en béton, qui ont ensuite été installés par SABEVI Bourgogne Béton afin de renforcer la sécurité durant l'événement.

La coordination entre les différentes filiales de Roger Martin a permis de conduire plusieurs interventions simultanément, tout en assurant le bon déroulement du chantier et l'évolution des équipements du circuit.











