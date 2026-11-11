Le collège Charles Guérin de Lunéville rouvre se portes le 12 novembre

Réouverture du collège Charles Guérin dès demain, 12 novembre ! Après la découverte d’amiante lors des travaux de rénovation, l’établissement avait été évacué et fermé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

«Dans le cadre des travaux prévus au titre du PCNG (Programme Collèges Nouvelles Générations), une entreprise spécialisée est intervenue au collège Charles Guérin les 30 octobre et 4 novembre pour réaliser des sondages. Le rapport remis par cette entreprise le jeudi 5 novembre ne permettait pas de garantir le respect intégral du protocole de gestion de l’amiante. Le collège a été fermé par précaution pour protéger les élèves et les personnels le temps des vérifications et des analyses complémentaires. Pendant cette fermeture, les équipes pédagogiques ont assuré la continuité des cours», explique le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

Les services du Département se sont immédiatement mobilisés pour que ces analyses soient réalisées dans les meilleurs délais, soit un prélèvement d’air pendant 24 heures dans l’ensemble des espaces concernés.

Nettoyage complet

«Les résultats reçus ce jour sont tous négatifs : aucune fibre d’amiante n’a été détectée dans les échantillons analysés. Les parents d’élèves et les personnels peuvent consulter les résultats auprès de l’établissement».

Un nettoyage complet du site va pouvoir être réalisé par les services départementaux avant la réouverture.

Demain, 12 novembre, les élèves et les personnels seront de nouveau accueillis dans les conditions normales de fonctionnement.

«Nous avons conscience des difficultés d’organisation que cette fermeture a occasionnées. Les services remercient les familles, les élèves et les personnels pour leur compréhension», ajoute l’exécutif départemental.

Le Département poursuit le déploiement du programme PCNG (Programme Collèges Nouvelles Générations).

Ce programme vise à offrir aux collégiennes et collégiens de Meurthe-et-Moselle des établissements répondant aux standards les plus élevés en matière de santé, de sécurité, de conditions d’enseignement et de performance environnementale.