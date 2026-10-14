Le Crédit Agricole de Lorraine a symboliquement posé la première pierre de son futur site administratif et commercial à Laxou le vendredi 2 octobre. Ce chantier permettra d'accueillir jusqu'à 300 collaborateurs et une agence bancaire d'ici mi-2028. L'institution a fait le choix d'une reconstruction moderne et durable plutôt que d'une rénovation de ses locaux datant des années 1970 afin de répondre aux nouvelles exigences environnementales.

Ce projet de 43 millions d'euros prévoit l'édification d'un complexe moderne d'ici le milieu de l'année 2028 pour remplacer le bâtiment cinquantenaire devenu obsolète sur le plan thermique.

Une vitrine environnementale axée sur la qualité de vie au travail

Le futur édifice privilégiera les structures mêlant le bois et le béton, tout en intégrant des toitures végétalisées ainsi que des jardins paysagers. Conçu pour maximiser la lumière naturelle, l'espace intérieur s'organisera autour de vastes atriums et d'une grande agora centrale de 650 m² dédiée à la convivialité. L'ensemble immobilier vise plusieurs certifications environnementales exigeantes, garantissant une forte baisse des consommations énergétiques et un confort optimal pour les équipes.

Une bouffée d'oxygène pour le secteur du bâtiment en Lorraine

Ce chantier constitue un soutien économique majeur pour le secteur régional du BTP. La réalisation du gros œuvre profitera massivement aux entreprises du territoire, puisque l'immense majorité des marchés de sous-traitance est réservée à des artisans lorrains. Cette opération s'inscrit plus largement dans un plan global de renouvellement patrimonial de 190 millions d'euros, prévoyant aussi la modernisation des sites messins et du réseau d'agences physiques d'ici 2029.