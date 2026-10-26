Le Creusot accueillera une étape du Tour de France en 2027

La prochaine édition du Tour de France masculin fera de nouveau halte en Saône-et-Loire. L’information, confirmée le jeudi 22 octobre, place Le Creusot sur le parcours de la 8e journée de course. Les coureurs partiront de Bourges pour rejoindre la ville, qui retrouvera ainsi la compétition cinq ans après son précédent passage. Prévue du 2 au 25 juillet 2027, cette édition comptera 21 étapes.



En 2022, la commune avait déjà été retenue comme ville d’arrivée. Le parcours depuis Vierzon traversait alors Autun avant de conduire le peloton au Creusot. Cette étape avait conduit les participants sur les pentes du Signal d’Uchon, un site encore jamais emprunté par la course. Le Slovène Matej Mohoric s’était imposé à l’arrivée.

Plusieurs passages récents dans le département

La Saône-et-Loire a également figuré au programme des compétitions cyclistes en 2026. Le 16 juillet, Chalon-sur-Saône avait accueilli l’arrivée d’une étape masculine partie du circuit de Nevers Magny-Cours. Le Tour féminin était lui aussi passé par le département : le 5 août, Mâcon avait servi de point de départ à une étape en direction de Belleville-en-Beaujolais. L’étape prévue au Creusot en 2027 s’inscrira dans la continuité de ces passages récents de la Grande Boucle en Saône-et-Loire.