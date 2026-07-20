Du lait de chaux sur les chaussées histoire de réduire la température de surface ! Le Département de Meurthe-et-Moselle est en train de déployer cette technique sur certaines routes du territoire pour faire face aux effets du changement climatique.

«Le lait de chaux diminue la température de surface de la route grâce à son pouvoir réfléchissant. Cela permet de réduire le phénomène de ressuage lorsque le liant remonte sous l’effet de la chaleur et peut rendre la chaussée plus glissante», explique l’exécutif départemental.

Ce traitement, appliqué de manière préventive ou curative, permet de renforcer la sécurité des usagers tout en préservant durablement le réseau routier départemental.