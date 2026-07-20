Environnement
Meurthe-et-Moselle (54) Meurthe-et-Moselle (54)
Dossier

Le Département de Meurthe-et-Moselle applique du lait de chaux sur certaines chaussées

Histoire de faire face aux aléas climatiques torrides, le Département de Meurthe-et-Moselle est en train de déployer une nouvelle technique d’entretien des chaussées avec l’application de lait de chaux. 

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© CD 54. Du lait de chaux est appliqué sur certaines routes de Meurthe-et-Moselle par le Département.

© CD 54. Du lait de chaux est appliqué sur certaines routes de Meurthe-et-Moselle par le Département.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 20 juillet 2026 - Mis à jour le 20 juillet 2026

Du lait de chaux sur les chaussées histoire de réduire la température de surface ! Le Département de Meurthe-et-Moselle est en train de déployer cette technique sur certaines routes du territoire pour faire face aux effets du changement climatique.

«Le lait de chaux diminue la température de surface de la route grâce à son pouvoir réfléchissant. Cela permet de réduire le phénomène de ressuage lorsque le liant remonte sous l’effet de la chaleur et peut rendre la chaussée plus glissante», explique l’exécutif départemental.

Ce traitement, appliqué de manière préventive ou curative, permet de renforcer la sécurité des usagers tout en préservant durablement le réseau routier départemental. 