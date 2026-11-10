Le Forum franco-allemand Metz-Saarbrücken place la numérisation des collectivités au centre des discussions entre responsables français et allemands. Créé pour renforcer les échanges entre les deux territoires, ce rendez-vous transfrontalier franchit une nouvelle étape. Après trois éditions, la rencontre se déroulera pour la première fois à Sarrebruck, le 10 novembre 2026, en partenariat avec Uwe Conradt, maire de la ville allemande, et François Grosdidier, maire de Metz et président de l'Euro-Métropole de Metz.

Cette édition sera consacrée à un enjeu commun aux deux collectivités : la souveraineté numérique. Face aux défis liés à la numérisation des administrations, les deux territoires souhaitent partager leurs expériences, mutualiser leurs savoir-faire et réfléchir ensemble au développement de solutions innovantes. Des personnalités issues des milieux économique, politique et scientifique, venues de France et d'Allemagne, participeront aux discussions.

Économie et souveraineté numérique au programme

La matinée sera consacrée aux enjeux économiques de la souveraineté numérique, avec des interventions et une table ronde sur les conditions de développement d'un écosystème technologique européen indépendant. Le forum accordera également une place aux jeunes. Une classe AbiBac du lycée Fabert de Metz et deux classes du lycée franco-allemand de Sarrebruck participeront à un atelier pratique au TUMO Center autour de la question : «L'IA sans Internet ? Est-ce vraiment possible ?». À 13h30, les maires des deux villes remettront des diplômes aux élèves ayant pris part à cette initiative. L’après-midi portera sur le «territoire intelligent». Les deux villes présenteront leurs concepts. Une table ronde examinera la réussite de la transition numérique des administrations. Elle réunira notamment le ministère luxembourgeois de la Numérisation et la Chancellerie de la Sarre, aux côtés d’autres intervenants. Un projet de création d'un centre franco-allemand de recherche sur l'intelligence artificielle sera également présenté.

À travers cette quatrième édition, Metz et Sarrebruck entendent ainsi renforcer leur coopération transfrontalière face aux défis du numérique et de l'intelligence artificielle.