La prime carburant, une aide défiscalisée jusqu'à 1.000 euros pour les salariés, va être prolongée en 2027, a annoncé lundi le gouvernement, qui veut aussi relever à 10.000 euros le plafond existant de 7.500 euros au-delà duquel les heures supplémentaires sont fiscalisées.

Le gouvernement, qui a annoncé la hausse du Smic de 1,6 % au 1er décembre à l'issue d'une conférence sociale, a aussi "souhaité compléter ce package social par un certain nombre d'aides qui visent à aider la France à faire face à une incertitude historique" sur "l'inflation et le pouvoir d'achat", a souligné le ministre de l'Economie Roland Lescure lors d'une conférence de presse à Matignon.

"On a décidé de prolonger en 2027 - et ce sera discuté dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) -, le relèvement du plafond sur la prime carburant", a-t-il notamment affirmé. "Le gouvernement proposera un amendement qui permettra de conserver ce plafond à 1.000 pour l'année prochaine".

Face à la flambée des prix du carburants, le gouvernement avait annoncé fin septembre relever le plafond de cette aide versée par les employeurs de 600 à 1.000 euros.

Ce renforcement de la prime carburant pourrait être prolongé au début de l’année 2027, a précisé Matignon.

Le ministre des PME, du commerce et du pouvoir d'achat Serge Papin a par ailleurs indiqué que le gouvernement allait proposer de relever à 10.000 euros le plafond existant de 7.500 euros au-delà duquel les heures supplémentaires sont fiscalisées.

Cette proposition sera faite dans le cadre du débat parlementaire, a indiqué Matignon.

Le gouvernement va aussi proposer "d'exonérer (...) la prise en charge des abonnements aux transports en commun à 75 %" dans le cadre du projet de loi de finances 2027, une exonération qui existe déjà mais arrive à échéance fin 2026 et dont la prolongation serait proposée dans le cadre du débat parlementaire, a-t-il poursuivi lors de cette conférence de presse.

Enfin le gouvernement va proposer "d'ouvrir aux entreprises de plus de 50 salariés" l'exonération de CSG pour la prime de partage de la valeur ("prime Macron"), qui permet aux employeurs de verser aux salariés une prime qui peut être exonérée d’impôt et de cotisations sociales.

La suppression de ce seuil pourrait être proposée dans le cadre du débat parlementaire, précise Matignon.