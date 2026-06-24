Le groupe CMA Media, qui détient BFMTV, RMC, La Tribune ou encore Brut, veut vendre les neuf chaînes de télévision locales de BFM pour faire des économies dans un contexte difficile pour le secteur, a-t-il annoncé à l'AFP mercredi.

Ce projet s'inscrit dans un plan visant à générer 20 millions d'euros d'économies dans l'ensemble du groupe, soit 5% de ses coûts. CMA Media est détenu par l'armateur CMA CGM, dirigé par le milliardaire Rodophe Saadé.

"Nous avons besoin de réduire nos coûts sur nos métiers traditionnels (coûts de production, de grille, coûts techniques et de diffusion, ndlr) pour investir dans les nouveaux segments comme le sport, les créateurs de contenu, les réseaux sociaux", a déclaré à l'AFP la directrice générale de CMA Media, Claire Léost.

Dans un contexte général de mutation du marché de la télé (durée d'écoute en baisse et captation de la publicité par les plateformes numériques), "nous ne trouvons pas le modèle économique sur l'activité des chaînes locales", a expliqué la dirigeante.

Ces chaînes "dépendent de la publicité locale, qui a complètement migré vers les plateformes", et "des investissements des collectivités locales", qui ont eux aussi diminué, a-t-elle développé.

"Notre objectif est de trouver des repreneurs pour ces chaînes, qui auront un modèle économique plus pérenne avec des groupes probablement plutôt locaux qu'avec un groupe comme CMA Media", a-t-elle ajouté.

Selon elle, son groupe a déjà reçu "plusieurs marques d'intérêt", et l'objectif est de "trouver une solution d'ici la fin de l'année".

Elles sont au nombre de neuf: Lyon, Marseille Provence, Grand Lille, Grand Littoral, Dici (Alpes du Sud et Haute-Provence), Toulon Var, Nice Côte d'Azur, Alsace et Normandie. Une dixième, BFM Paris Île-de-France, a fermé en mars 2025.

Dans le cadre de ce projet "d'optimisation des coûts", CMA Media va ouvrir un plan de départs volontaires au sein de son pôle audiovisuel RMC BFM. Les procédures légales d'information et de consultation des représentants du personnel s'ouvriront fin août.

A ce stade, aucun objectif en termes de nombre de départs n'a été donné par la direction.

Parallèlement à ces économies, CMA Media assure vouloir "poursuivre ses investissements dans les activités qui porteront sa croissance dans les années à venir", selon un communiqué interne consulté par l'AFP.

Le groupe lancera en septembre sa nouvelle plateforme de streaming, RMC+, et a annoncé la création de CMA Studio, branche de production audiovisuelle qui entend toucher "le marché des plateformes et des réseaux sociaux", selon Mme Léost.

En outre, CMA Media est en train de racheter la chaîne de télévision RMC Sport. Elle appartient au groupe Altice, qui avait vendu BFMTV et RMC à CMA CGM en 2024.

Enfin, CMA Media veut se développer dans la création de contenu en ligne, en s'associant avec des créateurs.