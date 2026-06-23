Le Groupe Isagri, parmi les entreprises les mieux gérées de France

Le label "Best Managed Companies" est l'un des plus prestigieux labels. Ce dernier est attribué par un jury indépendant qui évalue les différentes entreprises à partir d'une grille d'évaluation sur différents critères, qu’il s’agisse de leur performance financière, leur stratégie, leur politique RSE ou encore leur capacité à innover. Lancé en France en 2021, ce label fondé par Deloitte au Canada il y a plus de 30 ans, s’impose aujourd’hui comme un label de référence, présent dans plus de 46 pays et rassemblant plus de 1 300 entreprises. En France, il distingue notamment de grandes ETI, incarnant la force et le savoir-faire du tissu économique français.



Parmi les 49 entreprises lauréates 2026, le Groupe Isagri, basé à Beauvais, a été distingué et reçoit ainsi le label "Best Managed Companies". Qualité du pilotage, capacité d’innovation continue, ainsi que l’engagement de ses équipes au service de ses clients sont les critères retenus pour obtenir ce label. «Nous sommes très fiers de recevoir le label Best Managed Companies, qui vient saluer le travail collectif de nos équipes. Il conforte notre ambition : continuer à créer plus de valeur pour nos clients, en France comme à l’international», commente Mathieu Savalle, Directeur des Fusions et Acquisitions de Groupe Isagri.



Fondée en 1983 par Jean-Marie Savalle, Isagri a été créée pour aider les agriculteurs à mieux gérer leur activité grâce à l’informatique. L’entreprise a ensuite étendu son expertise aux experts-comptables et aux entreprises avec sa marque Agiris Aujourd’hui, elle est la société historique de Groupe Isagri qui rassemble une trentaine d’entreprises et 13 filiales en Europe, en Chine et au Canada. Leader des services numériques pour l’agriculture et des ERP spécialisés, le groupe vise le leadership mondial du numérique agricole à l’horizon 2030.



