À la suite d’un appel d’offres lancé par Metro de Madrid, FM Logistic a obtenu l’exploitation logistique de la ligne 3 du métro. La mise en œuvre opérationnelle est assurée par CITYlogin Ibérica spécialiste en livraison urbaine du dernier kilomètre. Le projet vise à utiliser l’infrastructure souterraine existante pour acheminer des marchandises destinées aux acteurs du commerce en ligne et de la livraison de colis, parmi lesquels Amazon, SEUR et GLS. «L’utilisation de cette infrastructure existante permet de transporter les marchandises au cœur de la ville sans générer de trafic supplémentaire en surface, tout en améliorant la fiabilité et la performance de la distribution urbaine», indique FM Logistic dans son communiqué de presse.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie «Powering 2030» de FM Logistic, qui vise à développer des solutions logistiques plus durables. Le groupe défend une approche fondée sur l’expérimentation en conditions réelles afin d’évaluer les performances opérationnelles et environnementales de nouveaux modèles logistiques. Au-delà de l’expérience madrilène, FM Logistic entend tirer parti des enseignements de ce projet pour étudier le déploiement de solutions similaires dans d’autres territoires, en tenant compte des infrastructures locales et des contraintes propres à chaque environnement urbain.

«Avec cette nouvelle étape, CITYlogin et FM Logistic confirment leur position de référence dans la conception de solutions de supply chain durables, en démontrant que la spécialisation sur le dernier kilomètre et la coopération public-privé sont des leviers essentiels pour construire les véritables smart cities», précise Daniel Latorre, directeur général CITYlogin.