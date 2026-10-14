Chez Alcéane, le vieillissement des locataires transforme progressivement les besoins en matière de logement. L’office public de l’habitat a signé, lors du Congrès HLM 2026, une convention avec la Carsat Normandie afin de renforcer les actions de prévention de la perte d’autonomie et d’accompagnement des seniors. Un enjeu concret pour ce bailleur, dont un locataire sur cinq a aujourd’hui plus de 65 ans.

Depuis plus de quinze ans, Alcéane développe plusieurs solutions pour permettre à ses résidents de rester chez eux : adaptation des logements, modernisation des résidences, installation d’ascenseurs, habitats inclusifs et intergénérationnels ou visites de bienveillance. La nouvelle convention doit renforcer cette démarche grâce à des actions associant information, prévention et adaptation de l’habitat.

Pour les bailleurs sociaux, le vieillissement de la population implique de faire évoluer le parc existant plutôt que de répondre uniquement aux besoins par de nouvelles constructions. L’installation d’équipements accessibles et la transformation des logements peuvent représenter des dépenses pour les organismes, mais elles répondent aussi à l’objectif de favoriser le maintien à domicile et de limiter les ruptures dans le parcours résidentiel.

Anticiper le vieillissement des locataires

Pour les bailleurs sociaux, le vieillissement de la population implique de faire évoluer le parc existant plutôt que de répondre uniquement aux besoins par de nouvelles constructions. L’installation d’équipements accessibles et la transformation des logements peuvent représenter des dépenses pour les organismes, mais elles répondent aussi à l’objectif de favoriser le maintien à domicile et de limiter les ruptures dans le parcours résidentiel.

Pour mieux anticiper les besoins des seniors, Alcéane et la Carsat Normandie coordonnent leurs actions en faveur de logements adaptés.