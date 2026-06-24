À l’aéroport Le Havre-Octeville, de nouvelles surfaces de bureaux sont proposées à la location au sein de la tour de contrôle. Les espaces disponibles, d’une superficie comprise entre 12 et 40 m², sont destinés à des activités liées à l’aéronautique et peuvent être complétés par des locaux d’activités ou des espaces de stockage. Le site est situé au nord de l’agglomération havraise, à proximité de la rocade et des principaux axes de circulation du territoire. Il accueille déjà plusieurs structures et activités en lien avec le secteur aérien, notamment un pôle dédié aux drones, un aéroclub, des services aéroportuaires, des activités de parachutisme ainsi que des services de l’État tels que la douane et la sécurité civile. Les locaux sont équipés de la climatisation, d’un accès aux réseaux numériques, d’espaces communs et d’un parking. La location s’effectue dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire, pour un loyer annuel de 136,40 euros HT par mètre carré, auquel s’ajoutent des charges couvrant notamment l’énergie, l’entretien des parties communes et la taxe foncière. Cette offre s’inscrit dans la stratégie de commercialisation du foncier et de l’immobilier économique portée autour de la plateforme aéroportuaire havraise.

Les territoires investissent dans l’aéronautique régionale

Cette initiative s’inscrit dans une tendance nationale marquée par la montée en puissance des pôles aéronautiques régionaux. Face aux besoins croissants de la filière, notamment dans les domaines des drones, de l’aviation décarbonée, de la maintenance aéronautique et des nouvelles mobilités, les collectivités multiplient les investissements pour proposer des infrastructures adaptées aux entreprises. La disponibilité de foncier économique et d’immobilier spécialisé constitue aujourd’hui un facteur de compétitivité pour les territoires cherchant à capter les investissements industriels.