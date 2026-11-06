Le Propeller Club du Havre a célébré ses 90 ans ! Trois journées ont été consacrées aux enjeux maritimes, géopolitiques et portuaires. Logistique Seine Normandie (LSN), partenaire de l’événement, a pris part à ces rencontres réunissant les acteurs de la filière maritime et logistique.

Au-delà de cet anniversaire, cette manifestation met en lumière le rôle stratégique du secteur maritime dans l’économie normande. Les ports, les infrastructures de transport et les opérateurs logistiques constituent des maillons essentiels des échanges commerciaux et de l’approvisionnement des entreprises.

Le transport maritime au cœur des chaînes logistiques

Les discussions organisées à l’occasion de cet anniversaire ont porté sur les transformations du transport maritime et les évolutions géopolitiques internationales. Dans un contexte marqué par les recompositions des échanges commerciaux et les tensions sur les routes maritimes, la capacité des ports à anticiper les changements constitue un enjeu pour la compétitivité des entreprises.

Au Havre, cette question revêt une importance particulière en raison du poids des activités portuaires dans l'économie locale. La performance des chaînes logistiques dépend notamment de la coordination entre les armateurs, les opérateurs portuaires, les transporteurs et les entreprises de logistique.

La coopération entre acteurs pour renforcer la compétitivité régionale

Partenaire de ces trois journées, Logistique Seine Normandie a souligné l'importance des échanges entre les professionnels du maritime et de la logistique. Ces coopérations contribuent à faire émerger des réponses communes aux mutations du secteur et à renforcer les capacités d'adaptation de la filière.