Le Havre : New Towt installe ses bureaux en centre-ville

Créée en 2011, l’entreprise franchit une nouvelle étape dans son développement avec cette implantation au cœur de la ville. En parallèle, la société renforce son activité de transport de marchandises à la voile, notamment avec le développement d’une ligne maritime entre Fécamp et São Sebastião, au Brésil. Cette évolution associe développement commercial, implantation immobilière et activité portuaire sur le territoire havrais.

Une implantation de 245 m² au cœur du Havre

New Towt prend ses quartiers dans des locaux de 245 m² entièrement rénovés, situés au 81 boulevard de Strasbourg. L’entreprise partage cet emplacement avec le logisticien Herport. Cette installation intervient avec l’accompagnement de Le Havre Seine Développement, qui a contribué à la recherche de bureaux. Elle permet à l'armateur de disposer de nouveaux espaces de travail en centre-ville, à proximité des acteurs économiques et des infrastructures portuaires.

Six rotations maritimes entre la France et le Brésil

Sur le plan commercial, NewTowt mise notamment sur le transport de café par voiliers-cargos. La ligne reliant Fécamp à São Sebastião, au Brésil, prévoit six rotations sur l'année 2026. Les navires Anemos et Artemis, d'une capacité respective de 1 200 tonnes, assurent ces liaisons transatlantiques.