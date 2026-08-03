Installés à la ferme de Belle Vue depuis 2010, Guillaume et Séverine Glaude ont transformé une initiative familiale en un site agritouristique et pédagogique. En combinant labyrinthes végétaux et accueil de groupes, l’exploitation de l'Aisne diversifie ses revenus, une stratégie renforcée au printemps 2026 par le lancement d’une activité de libre cueillette de fraises. Dédiée à l'origine aux grandes cultures conventionnelles et biologiques, l'exploitation située à Le Hérie-la-Viéville a amorcé sa diversification en 2015. Ce qui n’était au départ qu’un aménagement ludique dans un champ de maïs s’est structuré au fil des ans pour devenir «Le Labymaïs».

Membre d’un réseau régional

Ce parc de loisirs propose aujourd'hui une trentaine d'activités, incluant des karts à pédales, des parcours pieds nus sensoriels, des jeux picards et deux labyrinthes de maïs et de miscanthus implantés successivement en 2022 et 2023. L'entreprise a franchi un cap en s’orientant vers le public scolaire. Après une formation de dix jours avec l'association «le Savoir Vert des agriculteurs», réseau regroupant 150 à 200 fermes en Hauts-de-France, les propriétaires ont créé des séquences adaptées aux programmes officiels. Cette démarche a permis de décrocher à un agrément de l'Éducation nationale en juillet 2024, permettant d'accueillir des écoliers, des collégiens et des lycéens. Dans l’Aisne, Labymaïs fait partie d’un réseau de trois autres fermes situées à Sommeron, Mondrepuis et Château-Thierry.

Passer une journée en famille

Ouvert dès le mois de mars et jusqu'à fin août pour les groupes, le site emploie deux étudiants pendant la haute saison estivale afin d'assurer l'accueil, la vente de boissons ou encore de glaces. Les familles sont invitées à venir avec leur pique-nique et à profiter des tables installées à l’ombre. Labymaïs accueille des clients dans un rayon de trente kilomètres (Saint-Quentin, Laon, Hirson). Pour consolider leur modèle, le couple mise désormais sur le développement des circuits courts. Après la préparation d'une parcelle dédiée en 2025, la ferme a inauguré au printemps dernier une activité de libre cueillette de fraises. Cette nouveauté commerciale vise à capter une clientèle locale et à élargir la saisonnalité financière de l'entreprise au-delà de la seule période estivale.