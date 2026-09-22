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Le Japon au cœur de la stratégie d’attractivité des Hauts-de-France

La Région Hauts-de-France réunira, le 28 septembre au Sénat à Paris, entreprises japonaises et acteurs économiques autour de la cinquième édition du Club Japon des Hauts-de-France. Un rendez-vous qui témoigne du poids croissant des investissements japonais dans l’économie régionale.

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Victoire Vandeville, conseillère attractivité, export et politiques commerciales, et Masayoshi Son, directeur général de de SoftBank, le 1er juin 2026 à Paris dans le cadre de Choose France. © Hans Lucas / AFP

Victoire Vandeville, conseillère attractivité, export et politiques commerciales, et Masayoshi Son, directeur général de de SoftBank, le 1er juin 2026 à Paris dans le cadre de Choose France. © Hans Lucas / AFP

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 septembre 2026 - Mis à jour le 22 septembre 2026

Automobile, agroalimentaire, santé, logistique, IA... les entreprises japonaises occupent une place croissante dans l'écosystème régional. La Région en recense plus de 80 pour plus de 10 000 emplois. 

Aussi la Région organise-t-elle, le 28 septembre prochain, la cinquième édition du Club Japon, une rencontre bi-annuelle. Celle-ci se tiendra au Sénat en présence de Xavier Bertrand, président de la Région, et de Hideo Suzuki, ambassadeur du Japon, et une importante délégation du Keizai Doyukai, l’Association japonaise des dirigeants d’entreprise.

45 milliards d'euros d'investissement

La Région entend ainsi consolider une relation économique ancienne, tout en capitalisant sur les nouvelles opportunités technologiques. L’annonce, lors de Choose France, d’un investissement de 45 milliards d’euros de SoftBank dans les infrastructures d’intelligence artificielle dans les Hauts-de-France vient notamment renforcer cette dynamique.

Lire aussi : Choose France : le Japonais SoftBank investit 30 à 35 milliards d'euros à Dunkerque

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