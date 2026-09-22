Le Japon au cœur de la stratégie d’attractivité des Hauts-de-France

Automobile, agroalimentaire, santé, logistique, IA... les entreprises japonaises occupent une place croissante dans l'écosystème régional. La Région en recense plus de 80 pour plus de 10 000 emplois.

Aussi la Région organise-t-elle, le 28 septembre prochain, la cinquième édition du Club Japon, une rencontre bi-annuelle. Celle-ci se tiendra au Sénat en présence de Xavier Bertrand, président de la Région, et de Hideo Suzuki, ambassadeur du Japon, et une importante délégation du Keizai Doyukai, l’Association japonaise des dirigeants d’entreprise.

45 milliards d'euros d'investissement

La Région entend ainsi consolider une relation économique ancienne, tout en capitalisant sur les nouvelles opportunités technologiques. L’annonce, lors de Choose France, d’un investissement de 45 milliards d’euros de SoftBank dans les infrastructures d’intelligence artificielle dans les Hauts-de-France vient notamment renforcer cette dynamique.

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