Pour sa 48e édition, le célèbre festival littéraire régional prend une dimension internationale inédite. L'événement propose une double présidence d'honneur partagée entre l’historien et ancien ambassadeur d’Israël Élie Barnavi, auteur du Dictionnaire amoureux d'Israël, et le diplomate palestinien Elias Sanbar, venu présenter son Nouveau dictionnaire amoureux de la Palestine. En associant ces deux figures majeures de la scène géopolitique, le festival fait le pari du dialogue et de l'ouverture. Ce coup de projecteur médiatique renforce la notoriété de la manifestation, un atout clé pour capter de nouveaux flux de visiteurs et stimuler l'économie de services locale, notamment l'hôtellerie et la restauration.

Au-delà de ce message pacifique, le salon structure son offre commerciale autour de trois prix littéraires dotés d'une forte visibilité pour les éditeurs. Les jurys seront pilotés par des personnalités à forte influence culturelle : la journaliste franco-iranienne Abnousse Shalmani pour le prix Livre et Droits Humains, le lauréat du prix Femina Philippe Jaenada pour le prix Stanislas, et l'artiste Oxmo Puccino pour le prix Ginkgo du livre audio. Cette segmentation permet de cibler des publics diversifiés, du premier roman aux nouveaux formats numériques. Pour les professionnels de la chaîne du livre, la présence de ces têtes d'affiche garantit des retombées directes sur les ventes en librairie durant la rentrée littéraire.

Cette alliance entre diplomatie de haut niveau et diversification des prix littéraires confirme le rôle du festival comme un moteur essentiel du dynamisme et de l'attractivité économique régionale.



