Dans le cadre de l'offre de services proposée lors des rencontres du LOSC et des événements qui ont lieu dans l'enceinte du stade, Brasseries Kronenbourg vont apporter leur expertise en matière d'approvisionnement, d'équipements et d'accompagnement opérationnel sur l'ensemble des Salons Hospitalités pour la partie accès privé et sur les 40 points de vente situés dans la partie grand public.

Une bière régionale à l'honneur

Plusieurs références de bières seront proposées, ainsi que la régionale Anosteké, produite par la Brasserie du Pays Flamand à Merville et distribuée exclusivement par Brasseries Kronenbourg depuis 2024. C'est d'ailleurs une nouvelle étape pour la brasserie régionale comme l'a souligné Mathieu Lesenne, co-fondateur de la Brasserie du Pays Flamand, qui parle d'une «étape importante» illustrant ce partenariat qui joint «notre savoir-faire brassicole régional à l’expertise d’un acteur de référence».

Filiale du groupe Eiffage, ELISA (Eiffage Lille Stade Arena), est la société concessionnaire et exploitante de la Decathlon Arena-Stade Pierre Mauroy. Elle en assure la gestion technique, l'entretien, l'exploitation et la gestion commerciale du stade. Quant aux Brasseries Kronenbourg, fondées en 1664, elles détiennent 25% du marché à travers un portefeuille de marques diversifiées, en faisant aujourd'hui le premier brasseur français.