Déjà très investi dans les questions d'attractivité et de développement territorial, Jean-Luc Bohl, également premier vice-président de l’Euro-Métropole de Metz, poursuit son engagement national en faveur du tourisme des villes et métropoles. Sa réélection, le 19 juin à Paris, à la présidence de France Tourisme Urbain, témoigne de la reconnaissance de son action en faveur d'un tourisme plus durable, innovant et adapté aux nouveaux enjeux des territoires.

Une association au service des destinations urbaines

Créée pour fédérer les villes, agglomérations et métropoles, France Tourisme Urbain rassemble autour d'un objectif commun : promouvoir le tourisme urbain et renforcer l'attractivité des territoires.

L'association constitue également un lieu d'échanges de bonnes pratiques et de réflexion sur les grandes mutations du secteur : transition écologique, mobilité, préservation du patrimoine, tourisme d'affaires ou encore accueil des visiteurs.

La reconduction de Jean-Luc Bohl à la présidence de France Tourisme Urbain permet à la Moselle de conserver une représentation de premier plan au sein des instances nationales du tourisme.