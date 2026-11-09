Le procès du navigateur Kevin Escoffier, poursuivi pour des agressions sexuelles sur quatre femmes en France et à l'étranger, s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Lorient, plus de trois ans après les premières accusations à son encontre.

Présent à l'audience, le skipper breton, qui nie les faits en bloc, est notamment confronté à une ancienne attachée de presse de son équipe. Cette Française aujourd'hui âgée de 33 ans avait déclenché les poursuites en déposant plainte contre lui : elle accuse Kevin Escoffier de l'avoir agressée dans un bar de Newport (Etats-Unis) en mai 2023 lors d'une étape de l'Ocean Race.

Selon son témoignage, le navigateur, ivre, lui avait notamment pressé les seins et les fesses par surprise, en profitant d'une accolade.

L'enquête est ensuite remontée à trois autres femmes dénonçant des agressions similaires de la part du marin âgé de 46 ans. Elles ont à leur tour dénoncé des faits commis entre fin 2017 et avril 2018, à Melbourne (Australie), au Brésil et à Lorient. Toutes étaient présentes lundi sur le banc des parties civiles.

Kevin Escoffier conteste les accusations qui le visent. Son avocate, Me Virginie Le Roy, a d'emblée demandé "la nullité de la procédure", dénonçant devant le tribunal des "dysfonctionnements systémiques" et "une enquête orientée depuis le début" pour "faire de Kevin Escoffier un agresseur sexuel en série".

Il y a une attente

"J'étais à Saint-Malo pour le départ de la Route du rhum, et les gens parlaient beaucoup de ce procès Escoffier. Il y a une attente, y compris chez les hommes", a déclaré à l'AFP Marine, une femme présente lundi matin devant le tribunal, au côté d'une dizaine d'autres, à l'appel du collectif féministe NousToutes qui souhaite "briser le silence sur les violences".

Cette quadragénaire, qui n'a pas souhaité divulguer son nom, dit avoir elle-même été victime à plusieurs reprises d'agressions sexuelles pendant ses 18 années dans le milieu de la course au large. Elle espère que le procès de Kevin Escoffier permettra une prise de conscience.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, le président de la classe Imoca, dans laquelle concourait Kevin Escoffier avec Holcim-PRB, a assuré qu'au sein de son association était "fermement" condamnée "toute forme de comportement inapproprié", rappelant l'"attachement absolu au respect des personnes et à leur intégrité".

Peu après la médiatisation des accusations contre lui en juin 2023, le navigateur avait quitté l'équipe du monocoque Holcim-PRB en pleine Ocean Race.

En octobre 2023, "compte tenu du faisceau d'indices porté à sa connaissance", la Fédération française de voile avait suspendu le navigateur de toute compétition pour 18 mois et lui avait retiré provisoirement sa licence pendant cinq ans. Mais elle a annulé ces mesures en mars 2024 en raison d'un "vice de procédure".

Le Canard enchaîné avait été poursuivi en diffamation par Kevin Escoffier pour un article évoquant l'agression présumée de Newport et un "#MeToo de la voile", avant d'être relaxé en mai 2025 par le tribunal correctionnel de Paris.

Ingénieur naval et membre d'une illustre famille de marins bretons, Kevin Escoffier s'est fait connaître du grand public en frôlant la mort en novembre 2020 durant le Vendée Globe. Naufragé lors d'une tempête au large du Cap de Bonne-Espérance, il avait sauté dans son radeau de survie avant d'être secouru in extremis par Jean Le Cam.