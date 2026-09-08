Le MEDEF 54 donne rendez-vous aux acteurs économiques du territoire ce 9 septembre à l’ICN Business School pour analyser la conjoncture nationale et dessiner les leviers de compétitivité des TPE-PME régionales à l'horizon 2027.

Cette rencontre s'ouvrira par une analyse approfondie des finances publiques et de la compétitivité française par Anthony Benhamou, maître de conférences à Sciences Po Paris. Les participants découvriront également les résultats exclusifs d'une consultation nationale menée auprès de 65 000 entreprises, mettant en lumière le moral, les perspectives et les exigences des dirigeants pour 2027.

Compétitivité et transition : les leviers de la relance

Une table ronde réunira les enseignants-chercheurs de l'ICN Business School, le Dr Carine Sonntag et Christophe Stalla-Bourdillon, pour aborder les synergies entre performance économique, ouverture internationale et transition écologique. En parallèle, le défi de la formation et de l'apprentissage sera au cœur des échanges. Pour répondre aux problématiques réglementaires des entrepreneurs, Nizar Azouz, sous-préfet de Toul, présentera le Pôle SIDEEX, un dispositif local axé sur la simplification administrative.

Animée par Boris Ouarnier, expert en financement dans le Grand Est, cette soirée se veut un espace de solutions concrètes, ancré dans la réalité du tissu économique régional. Reste à savoir comment les chefs d'entreprise locaux s'empareront de ces leviers pour anticiper les mutations de 2027.







