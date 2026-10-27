Organisée par le Pôle Europe et International du Medef, cette visite avait pour objectif de mieux comprendre les priorités de l’Union européenne et leurs répercussions sur les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME). À la Maison des Entreprises de France, les participants ont d’abord échangé avec Marie-Christine Vaccarezza sur le fonctionnement des institutions européennes et les actions d’influence du Medef. Edoardo Cozzi a ensuite présenté les principales actualités européennes liées au numérique.

Les discussions ont aussi porté sur les ambitions politiques de la Commission européenne, avec Eric Maurice, analyste au European Policy Centre. Marie-Hélène Pradines, cheffe d’unité à la DG GROW de la Commission européenne, a pour sa part abordé les initiatives européennes destinées aux petites et moyennes entreprises.

Mieux appréhender les décisions qui concernent les entreprises

La journée s’est achevée par un échange avec Fabrice Le Saché, vice-président du Medef chargé de l’Europe. Les discussions ont notamment porté sur les moyens mobilisés par l’organisation patronale pour faire entendre les préoccupations des entreprises françaises auprès des institutions européennes.

Pour la délégation d’entreprises du Medef Oise, cette rencontre a permis de mieux cerner les acteurs et les mécanismes qui participent à l’élaboration des politiques européennes. Les échanges ont également abordé plusieurs sujets susceptibles d’influencer leur environnement économique, du numérique aux mesures de soutien aux PME.



