Pendant deux jours, les représentants des entreprises ont pu découvrir le fonctionnement des institutions européennes et échanger avec plusieurs interlocuteurs. Cette immersion avait notamment pour but de mieux appréhender les politiques européennes qui concernent les entreprises, en particulier les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME).

Deux jours d'échanges au cœur des enjeux européens

Au cours de ces deux journées, les représentants des entreprises ont notamment découvert le fonctionnement du Parlement européen, avec l’intervention de Karen Ben Tolila, conférencière administrative. Les participants ont également pu apprendre davantage sur le rôle du bureau européen de la Région Bourgogne-Franche-Comté, à travers une intervention de Christophe Goult. Marie-Hélène Pradines, cheffe d'unité à la DG GROW a pour sa part présenté les initiatives européennes destinées à soutenir les PME.

D'autres sujets ont été abordés au fil des rencontres, notamment la cybersécurité et le numérique, avec Maxence Demerlé et Edoardo Cozzi. Les échanges ont aussi porté sur les actions d'influence du MEDEF auprès des institutions européennes, présentées par Marie-Christine Vaccarezza.

Faire le lien entre Bruxelles et les entreprises locales

Pour le MEDEF Saône-et-Loire, ce déplacement était aussi l'occasion de rapprocher les préoccupations des entrepreneurs des décisions prises à l'échelle européenne. Les réglementations et les orientations communautaires peuvent en effet avoir des conséquences concrètes sur le quotidien des entreprises, notamment les structures de petite taille.

Le MEDEF Saône-et-Loire compte 370 adhérents et représente environ 1 600 entreprises sur le territoire. Parmi elles, 90 % sont des TPE et des PME de moins de 100 salariés. À travers son réseau, l'organisation accompagne les entrepreneurs, défend leurs intérêts et relaie leurs besoins auprès des acteurs économiques et institutionnels.



