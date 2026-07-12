Touché par les inondations de mai 2024, le moulin de Buding, à 15 minutes de Thionville, s'offre aujourd'hui une seconde vie. Les travaux engagés dans ce moulin à huile datant du XVIIIe siècle ont permis de réparer les dégâts structurels, mais aussi de transformer en profondeur le parcours de visite. «Nous avons complètement repensé la muséographie pour raconter l'histoire du moulin de manière plus vivante et plus interactive et aborder des thèmes essentiels pour aujourd’hui et pour demain : l’eau, l’environnement et notre patrimoine», souligne Arnaud Spet, président de la Communauté de communes de l'Arc Mosellan.

D'un montant de 215 000 euros, la nouvelle scénographie a été financée à 60% grâce au dispositif Moselle en Commun, porté par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, la Région Grand Est et le Département de la Moselle, le reste par la Communauté de communes de l'Arc Mosellan.

Un musée entre patrimoine et environnement

Le nouveau parcours s'articule autour des différentes vies du moulin, tout en mettant en lumière la richesse environnementale de la vallée de la Canner. Les visiteurs alternent entre dispositifs tactiles, outils numériques et expériences immersives. Parmi les nouveautés figure notamment un hologramme mettant en scène le fils du meunier, chargé de raconter l'histoire du site et de ses habitants.

© Julien Henrot-Dias. La nouvelle scénographie met en lumière les richesses de la Vallée de la Canner.

«Nous avons souhaité créer un lieu où le patrimoine dialogue avec les nouvelles technologies, poursuit Arnaud Spet. Ce moulin doit devenir une porte d'entrée vers la découverte de notre territoire».

Au-delà de son aspect muséal, le site affiche de fortes ambitions touristiques. La collectivité entend poursuivre l'accueil des groupes scolaires (3 500 enfants visitent le site chaque année), renforcer sa mission de sensibilisation à l'environnement et développer un véritable espace d'information touristique. Le moulin de Buding continuera également de s'inscrire dans la programmation d'animations du Parc de la Canner.