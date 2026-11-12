Pour une fermeture du Muséum-Aquarium de Nancy du fait de la captivité d’environ 3 000 animaux aquatiques ! C’est la volonté affichée par l’association Projets Animaux Zoopolis (PAZ) qui vient de lancer une vaste campagne contre cet établissement géré par la Métropole du Grand Nancy.

«Environ 2 900 animaux aquatiques (hors coraux) sont détenus en captivité dans l’aquarium de Nancy (...). La Métropole du Grand Nancy doit avancer sur la question de la captivité animale. Elle ne peut prétendre prendre au sérieux les intérêts des animaux en maintenant un tel lieu de misère animale. Il n’est pas acceptable d’enfermer des animaux pour notre divertissement et il est d’autant plus scandaleux que cela soit fait avec l’argent public», assure l’association PAZ.

«Nous demandons qu’une transition soit amorcée pour cesser la détention de ces animaux avec l’arrêt de la reproduction, des achats et des captures», continue l’association.

Entretien avec le maire de Nancy

Face à cette campagne, la Fédération française d’Aquariophilie s’est manifestée en apportant son soutien au Muséum-Aquarium de Nancy.

«Sans remettre en cause le droit de PAZ à exprimer ses opinions et à manifester, nous regrettons cette opposition systématique aux établissements zoologiques et aquariologiques, dont les missions éducatives, scientifiques et de conservation méritent d’être reconnues», assure la Fédération française d’Aquariophilie.

«Nous considérons que les aquariums publics jouent un rôle important dans la connaissance du monde aquatique, la sensibilisation du public à la biodiversité et la compréhension des menaces qui pèsent sur les écosystèmes. Ils ne sont pas de simples lieux de présentation d’animaux. Ils contribuent également à la transmission des connaissances scientifiques, à la sensibilisation des jeunes générations et, selon les établissements, à des programmes de reproduction et de conservation d’espèces».

À noter que l’association PAZ annonçait avoir obtenu un entretien (programmé en début de semaine, le 9 novembre) avec la mairie de Nancy.