Le jeudi 29 octobre 2026, la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française a décerné le titre de Meilleur Pain au Chocolat de France 2026 à Justin Brocq, artisan chez Emma pâtisserie boulangerie à Isenauville. Ce Master National, organisé à Paris lors du Salon du Chocolat, a réuni les meilleurs spécialistes de l’Hexagone. Le lauréat normand s’est imposé devant Arnaud Busserolles (Nantes) et Sylvain Belouin (Brissac Quincé) grâce à une maîtrise technique absolue.

L'excellence du feuilletage évaluée à l'aveugle

Pour décrocher la première place, le candidat a dû soumettre cinq viennoiseries pur beurre rigoureusement identiques, pesant entre 55 et 65 grammes. Un jury d’experts, présidé par Xavier Bordet, a évalué les produits de manière strictement anonyme. La régularité du feuilletage, la brillance, la cuisson et l'équilibre parfait entre le beurre et le chocolat ont permis au boulanger d'Isenauville de faire la différence. Cette réussite repose sur un art complexe qui conjugue fermentation, tourage et maîtrise du froid.

La reconnaissance du fait maison artisanal

Cette victoire met en lumière la précision des gestes et l'exigence des artisans face à l'industrie. « Un bon pain au chocolat, ce n’est pas simplement une viennoiserie que l’on achète le matin. Derrière, il y a du fait maison, le choix des matières premières et une grande rigueur dans la réalisation. C’est tout le savoir-faire de l’artisan boulanger que l’on retrouve dans ce produit. », rappelle Dominique Anract, Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française.

Enfin, cette distinction propulse désormais la boulangerie d'Isenauville au rang de vitrine de la gastronomie normande, confirmant le dynamisme économique de l'artisanat régional.







