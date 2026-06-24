Le pape Léon XIV a choisi de se rendre à Metz lors de son séjour en France fin septembre pour "adresser un message aux peuples d'Europe", explique le président de la Conférence des évêques de France, Jean-Marc Aveline, dans un entretien au Figaro.

"Dès nos premiers échanges en vue de préparer son voyage en France, le pape avait exprimé le souhait de pouvoir adresser un message aux peuples d'Europe", indique Mgr Aveline dans cet entretien publié mercredi soir sur le site du journal.

"Il aurait pu attendre d’être invité à Bruxelles, à Strasbourg ou à Luxembourg" mais "il importe toujours d’évaluer le devenir des institutions en revenant aux sources de leurs intuitions fondatrices", ajoute-t-il.

Et "l'intuition fondamentale" des pères fondateurs de l'unification européenne, parmi lesquels le Français Robert Schuman qui vécut près de Metz, "concerne l'importance de la volonté de réconciliation comme vecteur essentiel pour la paix", poursuit Mgr Aveline.

"La ville de Metz, et toute la Lorraine avec elle, témoigne que cela est possible, même entre des peuples qui se sont fait plusieurs fois la guerre, longuement et cruellement. C’est là un témoignage que l'Europe se doit de donner au monde", selon lui.

Au cours de ce voyage en France, prévu du 25 au 28 septembre, le pape doit également se rendre à Paris et à Lourdes.

Mgr Aveline juge par ailleurs "très important que (le pape) puisse venir en France, au moment même où notre pays doit relever de nombreux défis, y compris celui du respect de la vie", alors que la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir pourrait être définitivement adoptée le 15 juillet.