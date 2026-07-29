Les vacanciers ne partent plus forcément sans leur compagnon à quatre pattes. Pour répondre à cette évolution des pratiques, l'Office de tourisme du Pays de Forbach vient d'obtenir le label national Toutourisme. Créé en 2007, ce label valorise les territoires qui mettent en place des services adaptés afin de faciliter le séjour des visiteurs accompagnés de leur animal.

Un tourisme pensé pour les chiens

Concrètement, les touristes sont désormais accueillis avec un «pack Toutourisme» comprenant notamment un guide pratique, des sacs de propreté et quelques friandises pour leur chien. Un «toutou bar», permettant aux animaux de s'hydrater, est également installé dans les locaux de l'office de tourisme. Un guide spécifique recense aussi les hébergements, restaurants, balades, commerces, services et conseils utiles pour profiter du territoire avec son compagnon.

Au-delà de ces équipements, le label traduit une volonté plus large de développer un tourisme plus inclusif. Les équipes de l'office sont formées pour renseigner les visiteurs sur les lieux accessibles aux chiens, les règles à respecter ou encore les bonnes pratiques pour concilier tourisme, bien-être animal et respect de l'espace public.

Avec cette distinction, le Pays de Forbach espère séduire une clientèle toujours plus nombreuse à voyager avec son animal de compagnie. Une manière aussi de renforcer son attractivité en s'inscrivant dans la tendance du tourisme «dog friendly», déjà développée dans 76 destinations françaises.