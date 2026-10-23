Le jeudi 22 octobre 2026, le préfet François-Xavier Lauch a visité l'usine Chicorée Leroux de Vieille-Église afin d’échanger sur les perspectives de développement de l’entreprise et son projet de modernisation industrielle de 15 millions d'euros. Cette rencontre avec le PDG, Ghislain Lesaffre, intervient un an après l'incendie de septembre 2025.

Sobriété énergétique et transition écologique

Le cœur de cet investissement repose sur l'installation d'un sécheur de nouvelle génération. Cet équipement industriel permettra de réduire de 40 % la consommation de gaz de l'usine tout en augmentant ses capacités de production. Pour financer cette transition, les échanges ont porté sur la mobilisation des fonds européens, des certificats d’économies d’énergie et des aides de l’ADEME, des leviers indispensables pour accélérer la décarbonation du site.

Un ancrage territorial fort célébré par la population

Ce renouveau industriel coïncide avec la Fête de la Chicorée 2026, qui se déroule du 20 septembre au 24 octobre dans la région d'Audruicq. Cet événement met notamment en valeur la sécherie Delplace de Vieille-Église, unique sécherie rénovée de France dotée d'une nouvelle scénographie cette année. La modernisation de l'usine Leroux assure ainsi la pérennité d'une filière agricole et patrimoniale profondément ancrée dans l'identité économique des Hauts-de-France.







