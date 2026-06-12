Le président Julien Fosse ouvre les portes de l’Inrae Hauts-de-France

L’Inrae est un établissement public qui dépend du ministère de l’agriculture. Le centre Hauts-de-France s'étend sur les cinq départements administratifs, il comprend quatre sites et trois unités de recherche. Le site Inrae d'Estrées-Mons s’étend sur 170 hectares, le plus grand de France. Le centre est aussi implanté à Arras, Laon et Villeneuve-D’ascq, employant 150 salariés répartis dans les quatre sites. Aujourd'hui, les équipes d'Inrae Hauts-de-France poursuivent cette dynamique en travaillant sur la multi-performance des systèmes de grandes cultures, la qualité des sols, la bioéconomie durable ou encore l'hygiène des procédés agroalimentaires. Des thématiques qui répondent aux attentes d'une société confrontée aux défis du changement climatique, de la souveraineté alimentaire et de la préservation des ressources.

Des partenaires régionaux et à l'étranger

Julien Fosse a été nommé président du centre Inrae Hauts-de-France en 2022 par Philippe Mauguin, PDG de l’Institut. Il retrouve la structure où il a débuté sa carrière avant d’occuper différents postes en administration centrale, comme France Stratégie, sur des questions d’alimentation, de transition agroécologique, de recherche et de prospective. Julien Fosse précise : «Nous avons de nombreux partenaires, comme l’université de Lille, Unilassale à Beauvais, Junia, [ndlr : anciennement la Catho à Lille], Agrotransfer, Innovia à Noyon, le Gevès, Agri Obtention. Nous avons aussi des unités mixtes de recherche composées de 450 personnes dédiées à la recherche agronomique».

Le président du centre Inrae Hauts-de-France ajoute : «Nous avons ouvert des postes de chercheurs en doctorat de génétique, agronomie, microbiologie. Nous recherchons aussi un directeur de chaires de professeur junior. Nous prolongeons nos activités en nous tournant de plus en plus vers l’étranger pour des sujets comme la façon de produire des molécules naturelles issues des plantes, afin de remplacer les produits chimiques. Nous avons donc des collaborations avec l’université de Liège en Belgique, l’Allemagne, le Danemark, le Brésil, et la Chine pour le miscanthus, une plante également appelée roseau de Chine».