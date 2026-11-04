L'Observatoire GH Transaction de Guy Hoquet l'Immobilier tire des enseignements concernant l'immobilier ancien sur les dix premiers mois de 2026. En exploitant les prix de mise en vente que les professionnels et les particuliers diffusent sur les sites d'annonces, dans près de 100 villes, cet observatoire a fait le panorama de l'immobilier régional.

Dans les Hauts-de-France, la maison domine encore l'offre, mais l'appartement progresse nettement, et ce de 28% par rapport à 2025, la plus forte hausse des régions. Quant aux mises en vente des maisons, elles reculent de 5%. Une conjoncture qui correspond à une dynamique nationale : en France, la surface des logements proposés diminue, les appartements représentent désormais 46% des annonces, après 41% sur la même période de 2025.

Le prix au m² des appartements augmente

En cette année 2026, le prix au m² des appartements «atteint un sommet sur quatre ans», note L'Observatoire GH Transaction de Guy Hoquet l'Immobilier. L'observatoire montre également qu'une maison de quatre pièces s'affiche moins chère qu'un appartement de quatre pièces. Car dans les Haut-de-France, une maison s'affiche en moyenne 262 000 euros pour 122 m², quand un appartement est proposé 215 000 euros, pour 66 m². «À nombre de pièces égal, la maison s'affiche pourtant moins cher, pour un quatre pièces comme pour un cinq pièces et plus», décrit l'observatoire. Cette dernière analyse est notamment visible pour un quatre pièces, à Lille, à Roubaix ou à Amiens.

Si c'est à Lille que le prix du m² d'un appartement atteint le niveau le plus haut des villes étudiées de la région (3 782 euros en moyenne), Saint-Quentin affiche les prix les plus bas, le m² s'établissant à 1 289 euros en moyenne. Par leurs prix, Amiens et Beauvais se situent entre Lille et Saint-Quentin. L'observatoire montre qu'un appartement trois pièces s'affiche en moyenne 189 000 euros à Amiens et 149 000 euros à Beauvais. À Amiens, la maison recule dans l'offre : 47 % des annonces, contre 52% en 2025. «Dans la région, la maison est souvent plus accessible qu'un appartement comptant autant de pièces. Pour les primo-accédants, elle peut constituer une porte d'entrée privilégiée vers la propriété», exprime Stéphane Fritz, président de Guy Hocquet l'Immobilier.



