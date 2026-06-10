Le réseau Femmes Chefs d'Entreprises Artois fête ses dix ans

Pour marquer cette décennie, FCE Artois avait imaginé un programme mêlant conférences, tables rondes, ateliers et temps de convivialité avec comme fil rouge « L'audace d'entreprendre au féminin ».

Son ambition ? Mettre à l'honneur les dirigeantes du territoire tout en affirmant la volonté du réseau de poursuivre son développement. « Ce fut une très belle journée avec un premier échange avec Agnès Pannier-Runacher, qui a permis de mettre en avant les femmes de l'industrie et les femmes entrepreneures » souligne Isabelle Panckoucke, présidente de FCE Artois. « Ce premier événement sur l'Artois avait vocation à promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, c’est une belle réussite ! »



Des témoignages inspirants

L'intervention d'Élisabeth Moreno a particulièrement marqué les participantes, un parcours, construit à force de détermination et de confiance en soi qui a résonné auprès des adhérentes du réseau. « Son discours nous a toutes inspirées ! Elle nous a expliqué qu'il fallait avoir de l'audace, aller de l'avant et oser avoir confiance en soi » confie Isabelle Panckoucke. « Elle est partie de rien pour devenir une figure de l’industrie, c'est un parcours très inspirant et motivant pour nous toutes ».



Au-delà des conférences, cette journée a également permis de renforcer les liens entre dirigeantes et de rappeler l'importance de la solidarité au sein du réseau. « L'objectif est de grandir à notre rythme, de s'écouter, de se rassurer et de grandir ensemble ».

Un réseau tournée vers l'avenir

Autre temps fort de la journée, le message vidéo adressé par le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, aux membres du réseau. « On se sent véritablement écoutées et considérées » souligne Isabelle Panckoucke, « et ça nous booste toutes ! »

Après dix années d'existence, FCE Artois confirme ainsi sa volonté de poursuivre son engagement en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Forte de l'enthousiasme suscité par cet anniversaire et de nouvelles adhésions en perspective, l'association entend continuer à accompagner les femmes dirigeantes du territoire dans leurs ambitions et leurs projets, avec toujours la même conviction : l'audace est souvent le premier pas vers la réussite. A suivre…