Cet événement, qui se déclinera ensuite dans la Marne et le Haut-Rhin, rassemble les acteurs locaux des tiers-lieux et les décideurs territoriaux. L’objectif est de structurer des coopérations durables et de valoriser ces espaces comme des moteurs de compétences face aux mutations économiques de la région.

Le Réseau Tiers-Lieux Grand Est initie un cycle de trois rencontres de fin d'année, avec un coup d'envoi programmé le jeudi 26 novembre en Meurthe-et-Moselle. Accueilli à l'Agora PAM Bio de Pont-à-Mousson de 10h à 16h, ce rendez-vous fédérateur cible les professionnels du secteur. Il vise à co-construire l'avenir du réseau régional et à positionner ces structures comme des leviers majeurs d'appui aux transformations des territoires.

Une dynamique économique ancrée en Meurthe-et-Moselle

L'étape meurthe-et-mosellane place le département au centre des discussions sur l'évolution des nouveaux modes de travail et de l'innovation territoriale. À l'Agora PAM Bio, le programme combinera des temps d'interconnaissance, des ateliers de travail partagés et une analyse approfondie de la conjoncture nationale et régionale. Cette journée permettra de formaliser des pistes d’action concrètes et de renforcer les compétences de ces espaces hybrides, essentiels à l'attractivité et au développement des entreprises locales.

Un maillage global à l'échelle du Grand Est

Si la Meurthe-et-Moselle ouvre la marche pour le secteur Lorraine, cette initiative s'inscrit dans une stratégie de maillage plus large à travers la région. Deux autres sessions complémentaires sont ainsi programmées : le lundi 30 novembre à la Cantine du 111 à Châlons-en-Champagne (Marne) pour le secteur Champagne-Ardenne, et le mercredi 2 décembre au sein d'O'buro à Munster (Haut-Rhin) pour le volet alsacien.

Cette synergie interdépartementale offre une véritable opportunité de fédérer les écosystèmes et de peser collectivement sur les politiques publiques régionales.