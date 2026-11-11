Le vintage et la seconde main seront à l'honneur à Metz à la mi-novembre. Après six ans d'existence, le Salon Metz Vintage revient au Parc des Expositions de Metz avec plus de 50 exposants. Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir des objets d'époque, chiner des pièces originales et profiter de plusieurs animations.

Meubles, vêtements, vinyles, affiches publicitaires, vaisselle ancienne ou encore jouets : le salon réunira des univers variés autour de la culture vintage. Les amateurs pourront notamment partir à la recherche d'une pièce rare ou retrouver des objets qui rappellent différentes époques. Ce rendez-vous s'inscrit aussi dans un contexte marqué par le développement de la seconde main. Selon le communiqué de présentation, près d'un Français sur deux achète désormais des produits d'occasion, entre volonté de consommer autrement et intérêt pour les objets ayant une histoire.

Des animations pour petits et grands

Au-delà des stands des exposants, plusieurs activités viendront rythmer les deux journées. Au programme : blind tests, karaokés, espaces tatouage et piercing, ainsi qu'un studio photo immersif dans un décor inspiré de l'Angleterre aristocratique du XIXe siècle. Un espace rétrogaming permettra également de retrouver des jeux et équipements d'autrefois, avec notamment des jukebox, des flippers et des bornes d'arcade.

Les visiteurs souhaitant profiter du salon avant l'ouverture générale pourront opter pour l'Early Entrance, proposée uniquement le samedi 14 novembre. Cet accès anticipé permettra d'entrer dès 9h, soit une heure avant l'ouverture au public, au tarif de 6,50 euros.

Dates, horaires et tarifs du Salon Metz Vintage

Le Salon Metz Vintage se tiendra samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026, de 10h à 18h, au Parc des Expositions de l'Eurométropole de Metz. L'entrée est fixée à 5 euros, avec un accès gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Un jeu concours est également annoncé sur les pages Facebook et Instagram de Metz Vintage. Le lot comprend deux invitations pour une journée, deux boissons offertes et une séance photo avec relooking, coiffure et maquillage proposée par Lily Clic Photographe.