Le paysage commercial de Creutzwald continue de s'étoffer. L'enseigne Fresh, spécialisée dans les fruits et légumes, la boucherie, la crémerie, la poissonnerie et les produits d'épicerie, a ouvert un nouveau magasin de 500 m² le mercredi 22 juillet. Implanté rue de Saint-Louis, à l'emplacement de l'ancien magasin Gifi, ce nouveau point de vente, qui mise sur des circuits d'approvisionnement courts (lorsque cela est possible) et une présentation inspirée des halles de marché, vient renforcer l'offre alimentaire de la commune à la frontière allemande.

Une enseigne en plein développement

Fresh poursuit ainsi son maillage du territoire lorrain. Développée par le groupe Prosol, également à l'origine des magasins Grand Frais, l'enseigne se distingue par des surfaces plus compactes, tout en conservant une offre centrée sur les produits frais et le conseil en magasin.

L'arrivée de Fresh constitue également une bonne nouvelle pour l'attractivité commerciale de Creutzwald. Après plusieurs annonces d'implantations ces derniers mois, cette ouverture confirme le dynamisme de la zone commerciale et offre aux habitants une nouvelle alternative pour leurs achats du quotidien.