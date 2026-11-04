Trois jours placés sous le signe de la littérature, du partage et de la découverte d'ouvrages et de leurs auteurs. Devenu un rendez-vous incontournable de la station, le salon du Livre accueille pour cette édition 2026, plus de 100 auteurs, 40 exposants de France et de Belgique et bon nombre d'animations pour petits et grands : des tables rondes, des séances de dédicaces, des conférences, des dictées... Autant d'occasions de pouvoir s'évader, d'échanger avec les auteurs (Annie Degroote, Sandrine Destombes, Alexis Laipsker, Benoît Philippon, Katherine Pancol, etc.) autour de leurs œuvres et d'explorer la création littéraire contemporaine. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal sera l'invité d'honneur. Connu pour son œuvre littéraire critique et son parcours marqué par son engagement contre les totalitarismes et l'islamisme, il est membre de l'Académie française depuis janvier 2026. L'an dernier, près de 10 000 visiteurs avaient fait le déplacement sur les 4 000 m2 d'exposition.

Remise de prix littéraires

Plusieurs prix vont être remis durant ces trois jours : le Grand Prix de la Biographie politique, le Prix des Lycées Philippe Alexandre, le Prix Jeunesse (remis par les élèves touquettois du primaire), le Prix du Club des lecteurs de la Médiathèque-Bibliothèque, le Prix Témoins de Lumière et le Prix des Trouvères.

Les plus jeunes lecteurs, accompagnés de leurs familles, auront même leur espace dédié : la Maison des Enfants avec des lectures de contes, des ateliers créatifs, la Boîte aux lettres du Père Noël, etc... Parmi les autres temps forts : une exposition de travaux réalisés par des élèves touquettois de l'EPEAM, des écoles Saint-Exupéry et Jeanne d'Arc, du collège Maxence Van Der Meersch accompagné par le Musée Edouard Champion, et des lecteurs de la Médiathèque-bibliothèque Jean de la Fontaine, dans le cadre des 80 ans du Petit-Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est aussi l'occasion de se plonger dans les fêtes de fin d'année, puisque le salon sera décoré et illuminé.

Du vendredi 13 novembre au dimanche 15 novembre à la Salle des Quatre Saisons, avenue de l'Hippodrome. Informations juste ici.

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