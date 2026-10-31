Du 4 au 15 novembre, la ville du Touquet-Paris-Plage organise une campagne de solidarité pour le Bleuet de France, qui s'engage auprès des personnes touchées par les conflits et les actes terroristes. Elle est lancée dans le cadre des commémorations du 11 novembre 1918.

Les habitants de la ville et les visiteurs peuvent contribuer à cette initiative par un don et, en retour, recevoir un Bleuet de France, symbole de mémoire et de solidarité envers le monde combattant et les victimes de guerre. C'est l’Office de Tourisme qui constituera le point central de la collecte de dons. De plus, une information sur les missions de l’association sera mise à disposition pour permettre à chacun de mieux connaître son action et les publics qu’elle accompagne.

Les 7 et 11 novembre, le Conseil municipal des jeunes ira à la rencontre des habitants et visiteurs pour présenter les missions du Bleuet de France. Cette campagne de solidarité est la première d'une longue liste, puisque la ville du Touquet-Paris-Plage veut préparer sa candidature au label « Ville partenaire du Bleuet de France ». Elle pourra également ouvrir la voie à de nouvelles actions de sensibilisation, notamment auprès des établissements scolaires de la commune, afin de renforcer la transmission de la mémoire et les valeurs de solidarité auprès des jeunes générations.