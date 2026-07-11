La Bourgogne-Franche-Comté figurera parmi les régions les plus présentes sur le parcours du Tour de France 2026. Entre le 15 et le 19 juillet, quatre étapes mettront successivement en valeur la Nièvre, la Bourgogne et la Franche-Comté avant le départ vers les Alpes.



Le premier rendez-vous régional interviendra le 15 juillet avec l'arrivée de la 11e étape à Nevers, de retour sur la Grande Boucle après vingt-trois ans d'absence. Le lendemain, la 12e étape reliera le circuit de Magny-Cours à Chalon-sur-Saône. Les coureurs traverseront notamment Decize, Montceau-les-Mines et le sud du Morvan avant une arrivée dans le vignoble chalonnais. Ces deux journées, promises aux sprinteurs, permettront de mettre en avant les paysages, le patrimoine et les territoires bourguignons.

Des paysages variés avant les Alpes

La Franche-Comté prendra ensuite le relais avec la 13e étape entre Dole et Belfort, la plus longue de cette édition avec 205 kilomètres. Le peloton passera notamment par Saint-Vit, Besançon et Mélisey avant d'affronter l'ascension du Ballon d'Alsace, principale difficulté du parcours. Cette étape offrira un terrain propice aux grimpeurs tout en mettant en lumière les vallées, les forêts et les reliefs francs-comtois. Le dernier passage dans la région aura lieu le 19 juillet avec le départ de la 15e étape à Champagnole. Les premiers kilomètres traverseront le Jura, avant que la course ne rejoigne les Alpes où se dérouleront les principales explications en montagne.



Un mois plus tard, le Tour de France Femmes prendra le départ de Lausanne, en Suisse, le 1er août, avant une arrivée à Nice le 9 août. Grâce à ces quatre étapes, la Bourgogne-Franche-Comté bénéficiera une nouvelle fois d'une importante exposition auprès des téléspectateurs et des visiteurs tout au long de la compétition.