Plus de 28 000 passages ont déjà été enregistrés depuis sa mise en service en début d’année, des cyclistes et des piétons, des locaux et des touristes. L’inauguration du tronçons Retz-en-Valois de la véloroute de la Vallée de l’Aisne, rue du Fonds d’Arlaines, vendredi 6 novembre, a été l’occasion pour les élus et les partenaires institutionnels de rappeler que cette nouvelle liaison entre les territoires a vocation à accueillir les touristes mais aussi à offrir aux habitants, une alternative à la voiture pour les déplacements au quotidien.

Territoires reliés

Une piste cyclable de 13 km de long sur trois mètres de large qui traverse les communes de Pernant, Ambleny, Fontenoy, Berny-Rivière, Ressons-le-Long et Montigny-Lengrain, a été aménagée, avec un passage techniquement compliqué, le franchissement de la RN31 en toute sécurité et la volonté de l’initiateur du projet de conserver en différents points du parcours, des éléments de l’ancienne voie ferrée. Les phases successives d’études et de travaux ont été retracées par les différents intervenants, le président de la Communauté de communes Retz-en-Valois, Alexandre de Montesquiou, et le représentant de GrandSoissons Agglomération, Dominique Bonnaud, qui ont insisté par ailleurs, sur le maillage des territoires ainsi réalisé, de GrandSoissons au département de l’Oise, via la voie verte de Courtieux, un atout pour la découverte des richesses touristiques du Soissonnais et du Valois.

Un arbre en hommage

Cette nouvelle étape dans la coopération des intercommunalités n’aurait pas vu le jour sans le regard visionnaire du président de la Communauté de communes du Pays de la vallée de l’Aisne, puis vice-président de la Communauté de communes Retz-en-Valois, Jean-Pascal Berson, décédé en juin dernier. En présence de son épouse Marie-Claire, un hommage lui a été rendu lors des prises de parole, à quelques pas du lilas des Indes qui a été planté en sa mémoire. Une plaque indique aux visiteurs l’implication de l’élu local, maire de Dommiers, qui a porté ce projet sur un territoire auquel l’homme était très attaché.