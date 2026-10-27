L’Économie sociale et solidaire (ESS), «une économie qui a un temps d’avance, son modèle répond aux enjeux sociétaux actuels mais plusieurs inquiétudes sont présentes et notamment les possibles coupes budgétaires du projet de loi de finances».

Le 23 octobre, au cœur des locaux de la Grande Epicerie générale de Nancy, Chaynesse Khirouni, présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, plante le décor lors de la présentation de la 5e édition du Village des solutions (du 6 au 7 novembre à l’Hôtel du département à Nancy).

Les acteurs de l’ESS abordent avec inquiétudes le budget 2027. D’après une enquête, publiée fin septembre par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, quatre employeurs sur cinq sont inquiets sur leur situation financière.

«Quand le gouvernement parle d’un effort budgétaire de 54 milliards d’euros, il n’y a aucun doute que les secteurs dans lesquels les acteurs de l’ESS sont des opérateurs qui vont être touchés», assurait David Cluzeau, le président de l’Udes, lors de la parution de cette enquête.

La Meurthe-et-Moselle, où l’ESS représente 30 196 salariés (soit 12,3 % de l’emploi total du département) et plus de 2 000 établissements employeurs (soit 10,1 % de l’ensemble des établissements), est sous cette épée de Damoclès budgétaire à venir.

«Il nous faut demeurer vigilants pour préserver ce modèle fragilisé tout en l’adaptant», assure Chaynesse Khirouni entourée de certains partenaires de la manifestation (France Active Lorraine, Cress Grand Est, Mouvement associatif de Lorraine, Fondation Macif, Banque des Territoires ou encore la CMA Grand Est Meurthe-et-Moselle).

De la compétition à la coopération

Une adaptation qui passe par la coopération avec les entreprises classiques. «Il nous faut sortir de la compétition pour aller vers une réelle coopération».

Pendant ces deux jours, plus de 80 exposants seront présents.

Temps fort : le 6 novembre à 18 h une conférence «ESS et entreprises classiques : la coopération, un pari gagnant» en présence de Maud Sarda, cofondatrice du Label Emmaüs (première plateforme d’e-commerce solidaire).

À côté des traditionnels Trophées de l’ESS, plusieurs nouveautés sont annoncées à l’image du Triathlon, le 5 novembre.

Coorganisé par France Active Lorraine et soutenu par la Macif, ce triathlon proposera des ateliers de co-développement pour aider des porteurs de projets à analyser leurs problématiques, construire des solutions et définir un plan d’action concret.

Un défilé de mode durable, organisé avec l’association nancéienne Off Mode, est programmé dans l’après-midi du 7 novembre. Objectif : mettre en lumière des alternatives concrètes à la fast fashion. Un vide-dressing version mode responsable est également annoncé.

Une 5e édition du Village des Solutions encore plus militante que jamais !