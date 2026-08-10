Chapitre 20 pour la Fête et Nuit du Livre ! Les 15 et 16 août, le Village du livre de Fontenoy-la-Joûte s’apprête à écrire une nouvelle page de cet événement mêlant foire aux livres et attractions en tous genres.

À côté des onze buralistes sédentaires, une quinzaine d’exposants du Grand Est et de Belgique sont annoncés dans les rues du village. Livres d’occasion, cartes postales, vieux papiers et bien d’autres encore seront à portée de main des visiteurs.

Plusieurs temps forts sont annoncés : une rétrospective des 30 ans du Village du livre avec un film diffusé le samedi 15 août le matin et l’après-midi à la Galerie Mengotti, une exposition «De la mer à la lune» à la Croisée des Pages 1bis rue du Pâquis dans le nouvel espace communal, une conférence sur «Les Rochambelles», ces femmes volontaires ayant conduit des ambulances sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale additionnée à une exposition de matériel militaire.

Histoire d’assurer l’ambiance, la compagnie Minera et son Flamenco sera présente les deux jours.