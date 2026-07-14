L'actrice américaine Natalie Portman, la directrice de la banque centrale européenne, Christine Lagarde, et l'avocat Richard Malka figurent parmi les personnalités distinguées par la Légion d'Honneur du 14-juillet, d'après un décret publié mardi au Journal Officiel.

Au total, cette nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur, la plus élevée des distinctions nationales françaises créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, récompense 619 personnes qui incarnent "le mérite, le civisme, le courage", a indiqué la Grande Chancellerie dans un communiqué.

518 personnes ont été décorées chevaliers, tandis que d'autres personnalités ont été promues, dont 79 officiers, 16 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand’croix.

Le professeur Serge Haroche, prix Nobel de physique, et l'historienne Michelle Perrot, pionnière en France de l'histoire des femmes et de la question du genre, ont reçu la plus haute distinction.

Parmi les personnalités issues du monde de la culture décorées chevaliers figurent le dramaturge et metteur en scène Wadji Mouawad, l'artiste Eva Jospin, le réalisateur Xavier Giannoli, le président-directeur du Louvre Christophe Leribault, l'autrice Nathacha Appanah et l'actrice Rachida Brakni.

L'acteur Pierre Arditi est quant à lui élevé au rang de commandeur.

Plusieurs journalistes ont été nommés chevaliers, dont Siavosh Ghazi, grand reporter en Iran, Pierre Haski, de Radio France, Sylvie Kauffmann, du Monde, et Isabelle Lasserre, du Figaro.

Les footballeurs Marius Trésor, ancien capitaine de l'équipe de France de football dans les années 1970-1980, et Frank Leboeuf ont été promus officiers.

Mohamed Loueslati, aumônier interrégional musulman des prisons, est quant à lui décoré chevalier.

Dans la sphère politique, le maire d'Antibes et ancien ministre, Jean Leonetti, est nommé chevalier. L'ancienne ministre Jacqueline Gourault est promue officier.

Des scientifiques, dont le chercheur belge François Gemenne, la médecin Ghada Hatem-Gantzer, fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, sont décorés chevaliers.

Dans cette promotion, 54 personnes ont été décorées au titre de l'initiative citoyenne, contre 20 l'année précédente.

Instauré par Nicolas Sarkozy en 2008, ce mécanisme réactivé en 2025 permet d'adresser directement des candidatures à la Grande Chancellerie, pour faire émerger des profils hors des circuits traditionnels par les ministères.

Cette promotion s'accompagne d'une promotion spéciale de reconnaissance aux harkis, qui a décoré 17 personnes.

Français musulmans majoritairement recrutés comme auxiliaires de l'armée française pendant la guerre d'indépendance algérienne (1954-1962), les harkis ont été abandonnés par la France à la fin du conflit. Des dizaines de milliers d'entre eux et leurs familles ont fui des massacres de représailles en Algérie, et ont été parqués en France, dans des conditions souvent indignes.

mng/jlo/aor