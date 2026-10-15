"Une page qui se referme": les deux derniers pandas géants hébergés en France vont partir en Chine le 17 décembre. Il n'y aura provisoirement plus aucun panda sur le sol français, une première depuis 2012.

Une absence qui ne devrait durer que "quelques courtes semaines", a assuré à l'AFP Rodolphe Delord, le directeur du ZooParc de Beauval situé à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher.

Il a promis l'arrivée "tout début 2027 d'un nouveau couple pour une durée de dix ans", sans pour l'instant préciser à quelle date.

"On va avoir une période sans panda, c'est la vie d'un parc zoologique, mais on a 35.000 animaux donc il n'y a pas que les pandas heureusement", a estimé Rodolphe Delord.

"C'est une page qui se referme, mais l'histoire des pandas à Beauval va continuer", a-t-il ajouté.

Anticipé

Ce sont les jumelles Yuandudu et Huanlili, nées en août 2021, qui rejoindront à leur tour le Centre de conservation de Chengdu, après le départ en Chine en 2023 de leur frère aîné.

Les trois pandas sont issus du couple arrivé en 2012 et reparti en Chine en fin d'année dernière, à l'occasion d'un départ très médiatisé et après avoir donné naissance à ces trois premiers pandas nés dans l'Hexagone.

"C'était anticipé et prévu qu'elles repartent. Dès leur naissance on savait qu'elles repartiraient pour pouvoir se reproduire avec d'autres mâles sans lien de parenté", a expliqué à l'AFP le directeur du parc, qui précise avoir prochainement plusieurs déplacements programmés en Chine.

Dans le cadre de sa diplomatie du panda, Pékin prête quelques rares animaux à l'étranger pour renforcer les relations avec certains pays. En dehors de Chine, seuls une vingtaine de parcs zoologiques possèdent ces herbivores.

Espèce endémique de Chine, le panda géant est devenu au fil des décennies un instrument emblématique du soft power chinois. Son espèce est classée vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Mbappé pour parrain

À l'approche de leur départ, Yuandudu et Huanlili poursuivent leur entraînement médical avec leurs soigneurs pour préparer en douceur ce grand voyage", a précisé le zoo de Beauval, qui invite les visiteurs à "venir leur dire au revoir".

Les jumelles ont pour parrain et marraine le champion du monde de football Kylian Mbappé et la plongeuse chinoise Zhang Jiaqi, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Le parc invite les visiteurs à venir voir les deux femelles une dernière fois avant leur départ. Un dernier goûter public avec les animaux sera bientôt programmé.

Elles font par ailleurs l'objet d'un suivi conjoint d'experts vétérinaires et scientifiques français et chinois dans le cadre du programme international de conservation de l'espèce.

M. Delord prévoit de profiter de cette période sans présence de plantigrades géants pour "refaire un peu de peinture, d'installation, refaire des petits travaux d'aménagement, d'embellissement de l'espace" qui leur est réservé.

En 2023, le ZooParc a accueilli deux millions de visiteurs et réalisé 113 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des chiffres dopés par l'arrivée des pandas : la fréquentation y était d'environ 600.000 visiteurs annuels au début des années 2010.

Un succès permis notamment grâce à la signature d'autres échanges dans le cadre d'accords franco-chinois négociés de longue date, qui permettent au parc de louer les animaux à l'Etat chinois.