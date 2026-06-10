Le Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts d’Amiens, qui représente les professionnels de l’Aisne, de l’Oise, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, a réuni ses membres lors de son assemblée générale annuelle le 22 mai. Cette rencontre a permis de faire le point sur les évolutions de la profession et ses missions au service des territoires. Dans le contexte post-électoral des municipales, la direction régionale a rappelé aux nouveaux élus l’importance de l’expertise des géomètres-experts dans les projets d’urbanisme et de foncier. Acteurs techniques incontournables, ils interviennent en amont des projets d’aménagement pour sécuriser les décisions des collectivités et accompagner la transformation du cadre de vie.

Formation et accompagnement des nouvelles équipes municipales

La profession entend également renforcer son action auprès des élus locaux à travers des dispositifs de formation. Les géomètres-experts participeront aux Universités des Maires et proposeront plusieurs ateliers consacrés à des thématiques comme la gestion du foncier, la sobriété foncière ou encore la réglementation de l’urbanisme. L’objectif est de fournir des outils concrets aux nouvelles équipes municipales afin de répondre aux enjeux de planification territoriale et d’accès au logement.

Une feuille de route nationale tournée vers l’innovation

À l’échelle nationale, le Conseil supérieur de l’Ordre a présenté le projet stratégique «ENSEMBLE», issu d’une large consultation de la profession. Ce programme décline 118 actions autour de huit axes, dont l’attractivité du métier, l’ouverture institutionnelle et l’amélioration du cadre de vie. Parallèlement, le prochain congrès national, prévu à Nantes du 23 au 25 juin 2026, sera consacré à l’impact de l’intelligence artificielle sur les pratiques des géomètres-experts. Conférences et ateliers analyseront les transformations technologiques en cours et les nouvelles exigences éthiques qu’elles impliquent dans la profession.