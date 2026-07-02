Les Hauts-de-France et Bpifrance franchissent une nouvelle étape dans leur coopération en renouvelant leur partenariat stratégique pour la période 2025-2028. Signée le 30 juin à Lille, cette convention s'accompagne du lancement du Prêt Défense Souveraineté Hauts-de-France, un nouvel outil destiné à soutenir les PME et ETI engagées dans des projets stratégiques liés à la défense, à la sécurité et à la souveraineté industrielle. Cette initiative illustre la volonté commune des deux partenaires d'accompagner la transformation économique du territoire. Le nouveau prêt, pouvant atteindre 500 000 euros, est accordé sans garantie, avec un cofinancement bancaire. Doté de 6 millions d'euros – dont 2 millions issus du FEDER et 4 millions apportés par Bpifrance –, il vise à accompagner une vingtaine d'entreprises d'ici à 2029.

1,1 milliard d'euros mobilisés

Au-delà de ce nouvel instrument financier, la convention réaffirme une collaboration engagée depuis plus de dix ans. Depuis 2013, la Région a confié 181 millions d'euros à Bpifrance, permettant de mobiliser 1,1 milliard d'euros de financements au bénéfice de plus de 5 000 entreprises régionales. Les dispositifs mis en place couvrent l'innovation, la création et la reprise d'entreprises, l'accélération des PME ainsi que le renforcement de leur compétitivité à l'international.

En 2025, ce partenariat a déjà permis d'accompagner 543 entreprises et de mobiliser plus de 85 millions d'euros de financements. Les aides à l'innovation, les prêts régionaux et les garanties bancaires ont constitué les principaux leviers d'intervention, tandis que plus de 200 entreprises poursuivent leur développement au sein des accélérateurs régionaux financés par le FEDER.