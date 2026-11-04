La Région Hauts-de-France et Somme Numérique organiseront, jeudi 5 novembre à partir de 9h30, la 5e édition du Parlement du Numérique des Territoires à La Nouvelle Scène, à Nesle. Cette journée réunira des élus, des techniciens et des professionnels du secteur autour des solutions numériques destinées aux collectivités. L'objectif sera notamment d'améliorer les services publics tout en limitant les dépenses de fonctionnement.



Plusieurs responsables régionaux participeront aux échanges, dont Florence Bariseau, vice-présidente de la Région, Aurore Colson, conseillère régionale déléguée au numérique, et Margaux Delétré, présidente de Somme Numérique. Une table ronde inaugurale présentera les services mutualisés proposés aux communes, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de l'hébergement informatique, de la gestion des données et de la vidéoprotection.

IA, cybersécurité et souveraineté

Le programme comprendra également des interventions sur les applications de l'intelligence artificielle générative, la protection des systèmes informatiques et les alternatives aux logiciels bureautiques traditionnels. Un retour d'expérience de la communauté d'agglomération du Douaisis est prévu à 14h. Somme Numérique présentera, de son côté, les possibilités offertes par un data center dédié aux collectivités.



Des espaces de démonstration permettront aux participants de découvrir les dispositifs d'accompagnement disponibles dans la région. Plusieurs organismes spécialisés, dont l'ADICO, l'ANSSI et les syndicats mixtes numériques départementaux, seront présents. La journée se terminera à 15h50 par la remise des trophées 2026, qui distingueront des initiatives liées à l'intelligence artificielle, aux données et à la cybersécurité.



